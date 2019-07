Sicherer ist sicherer

MIPS Explained_Bike from MIPS Brain Protection System on Vimeo.

Hauptsache, er passt

Verbiegen, Komprimieren, Gleiten: so wird die Wirkungsweise der neuesten Entwicklung im Helmbereich beschrieben, die damit die Eigenschaften von Koroyd und MIPS in einer Technologie vereinen würde. Sie heisst «WaveCel» und wurde vom US-Bikehersteller Trek und seiner Tochterfirma Bontrager entwickelt. Die Amerikaner versprechen damit einen bis zu 48 Mal besseren Schutz vor Gehirnerschütterungen. Wissenschaftliche Tests mit einem Aufprall mit 6,2 Meter/Sekunde sowie in einem Winkel von 45 Grad ergaben, dass ein WaveCel-Helm in 99 von 100 Fällen eine Gehirnerschütterung verhindern kann. Die Studie wurde im März 2019 im Accident Analysis & Prevention veröffentlich. Das Paper gibt es zum freien Download.