Prominenz im Kinderzimmer

Art und Stil der Fotografien lassen erkennen, dass sie aus verschiedenen Epochen stammen. Im Angesicht der Kinder fragt man sich nach dem Grund für die Auswahl und Zusammenstellung. Dann entdeckt man beim Durchblättern, dass sich hinter den noch weichen Gesichtszügen zukünftige Schriftstellerinnen, mathematische Genies und andere spätere Berühmtheiten verbergen, Diktatoren mitinbegriffen. Da es unmöglich ist, die Bestimmung eines Kindes oder Erwachsenen anhand seines Gesichts abzulesen, bleibt uns also nichts anderes übrig, als einfach zu schauen, um bei den paar Dutzend Bildern, die uns Olivier Suter vorlegt, beim Weiterblättern mal in Entzückung zu geraten und mal in Nachdenklichkeit zu verfallen, darüber, was aus diesen Kindern, die so sehr allen andern Kindern dieser Welt zu gleichen schienen, geworden sein mag.