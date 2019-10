Ein Freihandelsvertrag mit den USA? Wirklich?

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 18 Oct 2019 03:00:45 +0000)

In der Schweiz sind bilaterale Freihandelsabkommen en vogue. Das hängt damit zusammen,

dass sie als wichtige Instrumente zur Exportförderung gelten. Neuestes Ziel ist ein

Abkommen mit den USA, welche heute nach Deutschland die zweitwichtigste Exportnation

für die Schweiz darstellt. Und wir erzielen mit den USA den höchsten

Handelsbilanzüberschuss. Den Exporterlösen von rund 40 Milliarden Franken im Jahr 2018

standen Importe im Wert von «nur» 21 Milliarden gegenüber.

Dieser Handelsbilanzüberschuss beruht zu einem grossen Teil auf pharmazeutischen

Produkten. 2018 machten diese rund 53 Prozent der Warenausfuhren in die USA aus. Ihr

Anteil an den Exporte in die USA hat sich gemäss dem Branchenverband Interpharma seit

1990 von 8 Prozent auf beinahe 24 Prozent verdreifacht. Angesichts einer dermassen

dynamischen Entwicklung würde man gerne in diesem Stil weiterfahren und da käme ein

Freihandelsabkommen gerade recht.

Doch was können wir von einem Freihandelsabkommen mit den USA tatsächlich erwarten?

Die kurze Antwort lautet: Wenig bis Nichts. Das Hauptbestreben der USA unter der

Regierung Trump besteht darin, die Handelsdefizite mit verschiedenen Ländern abzubauen.

Auch die Diskussion um ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz muss man unter diesem

Blickwinkel sehen. Und da hat gerade die Pharmabranche wenig zu lachen. Der

amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, so wird kolportiert, habe darauf

hingewiesen, dass sich Washington überlege, auf Exporte von pharmazeutischen Gütern aus

der Schweiz Strafzölle einzuführen.

Ein Freihandelsabkommen, welches den USA passt, wird somit vor allem

Exporterleichterungen für US-Firmen bringen. Den Schweizer Unternehmen wird der Markt

in den USA unter der jetzigen Regierung aber kaum weiter geöffnet. Wir müssen im

Gegenteil froh sein, wenn wir weiterhin exportieren dürfen wie bisher. Denn die USA ist

wirtschaftlich betrachtet ein Gigant und die Schweiz ein Zwerg, Und bei Handelsabkommen

bestimmt nicht der Zwerg, sondern der Gigant die Marschrichtung.

Dieser Machfaktor wird in der Ökonomie meist geflissentlich ignoriert. Es wird so getan, als

ob alle dieselben Bedingungen haben und nur wirtschaftliche Aspekte relevant sind. Das war

schon bei David Ricardo der Fall, welche vor rund 200 Jahren mit der Theorie der

komparativen Vorteile die theoretische Begründung für den Nutzen von Freihandel lieferte. In

seinem historischen Beispiel bezog er sich auf einen Freihandelsvertrag zwischen England

und Portugal aus dem Jahr 1703. Dieser sogenannte Methuen-Vertrag, benannt nach dem

damaligen Englischen Aussenminister Paul Methuen, verpflichtete die Portugiesen dazu das

zum Schutz ihrer eigenen Tuchindustrie erhobene Importverbot von Englischem Tuch wieder

aufzuheben. Die Engländer erklärten sich im Gegenzug dazu bereit, die Zölle für

portugiesischen Portwein zu senken.

Dieses Abkommen hätte gemäss Ricardo zu Wohlstandsgewinnen in England und Portugal

führen sollen. Doch das war nicht der Fall. Der Vertrag kam einseitig den Engländern zugute.

Ihnen gelang es in der Folge die aufkeimende Portugiesische Tuchindustrie zu vernichten, und

ihr eigenes Tuch in grossem Stil nach Portugal zu exportieren.