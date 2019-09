Mütter, pocht auf eure Rechte!

Neuer Chef, neue Regeln

Alles wird schriftlich festgehalten. Doch als der Vorgesetzte wechselt, soll die Abmachung plötzlich nicht mehr gelten: Der neue Chef stellt Anna vor die Wahl, entweder weiterhin 100 Prozent zu arbeiten und ihre Führungsposition zu behalten, oder aber aufgrund des Teilzeitpensums zur Assistentin degradiert zu werden. Beides kommt für Anna nicht in Frage, weshalb sie das Unternehmen verlässt.

Sich wehren? Das kam für Anna damals nicht in Frage. «Die Loyalität zum Unternehmen wog stärker als allfällige Rachegelüste», sagt sie. Zudem wollte sie in derselbe Branche etwas Neues suchen «und da kennt man sich. Ich wollte nicht als diejenige dastehen, die gegen den eigenen Arbeitgeber prozessiert.»

Welche Rechte haben Mütter?

Der beschriebene Fall stammt aus dem neuen Beobachter-Ratgeber «Mutter werden – berufstätig bleiben» von Irmtraud Bräunlich Keller. Er illustriert sehr schön, weshalb es das neue Buch braucht. Denn Annas Geschichte ist leider kein Einzelfall – und auch ihre Reaktion darauf nicht. Deshalb wird im Ratgeber nicht nur erklärt, welche Rechte und Pflichten Schwangere und Mütter am Arbeitsplatz haben, sondern die Autorin liefert auch gleich diverse Musterbriefe und -verträge mit: Protestbriefe bei einer Kündigung während der Schwangerschaft etwa oder bei einer plötzlichen Änderung des Arbeitspensums.

Will sie mit ihrem Buch Frauen also dazu ermuntern, aktiver gegen Diskriminierung durch den Arbeitgeber vorzugehen? «Ja, ich finde tatsächlich, dass Frauen sich vermehrt wehren oder sich zumindest beraten lassen sollten, damit sie wissen, welche Möglichkeiten sie haben», sagt Bräunlich Keller. Ihr sei aber auch bewusst, dass es viel Kraft brauche, gegen den eigenen Arbeitgeber vorzugehen. «Es ist verständlich, dass sich eine junge Mutter lieber auf ihr Baby konzentriert, als auf den Knatsch mit dem Arbeitgeber», so Bräunlich Keller, «bei vielen Frauen spüre ich aber auch die Angst, stigmatisiert zu werden, wenn sie gegen den Arbeitgeber aufmucken.»

Schuldgefühle sind fehl am Platz

Oft geben sich gerade Mütter besonders Mühe, vorbildliche Mitarbeiterinnen zu sein. «Als berufstätige Mutter möchte man als vollwertige Arbeitskraft wahrgenommen werden, nicht als jemand, auf den alle Rücksicht nehmen und für den andere womöglich einspringen müssen», erklärt Bräunlich Keller. Wie sie in den Gesprächen zu ihrem Buch erfahren habe, kämpfen viele Frauen auch mit Schuldgefühlen – «nicht nur gegenüber den Kindern, sondern auch gegenüber dem Arbeitgeber». Sie fühlen sich schlecht, wenn sie am Abend Punkt 17 Uhr aus dem Büro rennen müssen, um die Kinder abzuholen. Oder wenn sie nicht zur Arbeit kommen können, weil das Kind krank ist.

Dabei ist es ihr gutes Recht, genau dies zu tun. Solange man Kinder unter 15 Jahren betreut, gilt man gemäss Arbeitsgesetz nämlich als «Angestellter mit Familienpflichten». Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei der Festsetzung der Arbeitszeiten auf diese Tatsache Rücksicht zu nehmen. Also etwa keine Sitzung auf den Abend zu legen, wenn die Kita um 18 Uhr schliesst. Ein Recht, das übrigens alle Väter genauso einfordern dürfen.

Wussten Sie, dass…

-eine Schwangere jederzeit auf blosse Anzeige hin die Arbeit niederlegen darf?

-der Arbeitgeber Sie im Bewerbungsgespräch nur dann nach einer Schwangerschaft fragen darf, wenn die Arbeit für Schwangere gesundheitsgefährdend wäre?

-eine Kündigung während der Schwangerschaft ungültig ist, sofern man sich nicht mehr in der Probezeit befindet?

-Sie im ersten Lebensjahr des Babys Anspruch auf bezahlte Stillpausen haben, solange das Kleine noch Muttermilch trinkt?

-Ihr Arbeitgeber Ihnen auf Ihr Verlangen eine Mittagspause von mindestens eineinhalb Stunden gewähren muss, wenn Ihre Kinder unter 15 Jahre alt sind?

-Ihr Arbeitgeber Ihnen maximal drei Tage am Stück freigeben muss, damit Sie Ihr krankes Kind zu Hause betreuen können (gegen Vorweisen eines Arztzeugnisses)?

Der Beitrag Mütter, pocht auf eure Rechte! erschien zuerst auf Mamablog.