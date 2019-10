Rassismus im Kindergarten

Sommer alle nachhaltig produzierte pastellfarbenen Baumwollkleidchen tragen, zwischen

den Häuser selbst angepflanzte Bio-Tomaten und Auberginen wachsen und man sich auf der

Strasse grüsst, wo jeder jeden kennt – offenbar doch nicht so «bullerbü-like» perfekt ist, wie

wir es uns alle wünschen?

Mein Sohn wartete noch immer auf seinen Teller Risotto – und auf eine Antwort. Also hiess

es: Kopfkino ausschalten, die Wut in meinem Bauch, nicht aber in meinem Kopf

weiterbrodeln lassen. Ich nahm ihn fest in den Arm, erklärte ihm, dass er keine Angst vor

einer Prüfung zu haben braucht. Stellte klar, dass die Farbe der Haut absolut keine Rolle

spielt. Keine Rolle spielen darf. Erzählte ihm von der brasilianischen Künstlerin Angelica Dass,

die sich nach einer Welt sehnt, in der alle Hautfarben gleich wichtig beziehungsweise gleich

unwichtig sind. Die es sich mit ihrem Fotoprojekt Humanea zum Ziel genommen hat, jede

existierende Hautfarbe abzulichten, um am Ende quasi ein Familienporträt der Welt zu

erschaffen.

Ich liess ihn wissen, dass wir für ihn da sind und er sich uns immer anvertrauen kann. Am

Ende konnten wir sogar ein wenig zusammen lachen und er verabschiedete sich daraufhin

wieder nach draussen, zum Fussball spielen.

Die Welt war für ihn – zumindest für den Moment – wieder in Ordnung. In mir brodelte die

Wut, kaum war er weg, jedoch weiter. Ich tat, was ich in solchen Situationen seit Jahren zu

tun pflege: Ich wartete auf den Abend – und schlief die Wut einfach weg. «Morgen ist alles

nicht mehr so schlimm», ist zwar ein abgedroschenes Sprichwort, für mich und mein hitziges

Gemüt deshalb aber nicht weniger wahr.

Ausgeschlafen und nach Gesprächen mit meinem Mann und guten Freunden kam sodann

die Erkenntnis: Kinder sind Kinder. Kinder können fies sein. So richtig. Und sie wissen, wo es

weh tut. Am Ende spielt es keine Rolle, ob man ein speckiges Bäuchlein, schiefe Zähne, eine

grosse Nase, eine Zahnlücke, einen ungewohnten Nachnamen oder eben dunkle Haut hat:

Kinder haben diesen ausgefeilten, einzigartigen Sensor und damit die fragwürdige Gabe,

stets den einen wunden Punkt zu treffen.

Und auch wenn man nach einem solchen Vorfall am liebsten laut «Ihr A***-Kinder!»

schreien möchte, hilft das weder einem selbst, seinem Kind noch dem jeweiligen «A***-

Kind» wirklich weiter.

Wichtig ist am Ende nur – das finde zumindest ich – in solchen Momenten Halt und eine

sichere Basis zu bieten, aus dem jenes Selbstvertrauen geschöpft werden kann, künftig mit

ähnlichen Situationen umgehen zu können.

Ein paar Tage später bestätigte sich dann meine Theorie: Ich wartete vor der grossen

Turnhalle auf meinen Sohn. Ein paar hibbelige Erstklässler in Turnschuhen, kurzen Polyester-

Hosen und Fussball-Trikots wuselten um mich herum. «Kennst du Rafael?», fragte ein Kind

sein Gegenüber. Dieses antwortete hämisch grinsend: «Ja, der ist meeeeegaaaaa fett.»

