Immerhin wird die wenig kinderfreundliche Politik durch den hohen Stellenwert kompensiert, den Kinder in unserer Gesellschaft geniessen. Überall auf der Welt ist die Schweiz ein Symbol für ein Volk, das seine Kinder liebt.

Okay, okay, beim zweiten Mal ist es nicht mehr lustig. Natürlich sind wir keine Kinderfreunde. Und bevor das nun all zu sehr nach einer Abrechnung mit dem Vater- und Mutterlande klingt: Wir sind zum Glück auch keine Kinderhasser. In der Schweiz sind Kinder einfach geduldet. Es ginge ja auch schlimmer: In Deutschland ruft Frauke Krüger die Polizei oder keift durch den Hinterhof, wenn Krauses Zwillinge Sören-Torben und Leif-Malte um 20:01 Uhr noch Fussball … tschuldigung Fussball spielen.

Im schweizerischen Niederhinterstotzigen-Lieli spielen Lea-Marihuana und Liiliaa-Shanélle genauso wild, aber Hedi Zysset frisst ihren Ärger in sich rein, macht die Faust im Chuchischurz und dreht den Donnstig-Jass lauter. Wut ist Privatsache.

«Das Kind redet aber laut»

Meine Theorie: Ab etwa zwei Jahren gelten Kinder im deutschen Sprachraum nicht mehr als unschuldige, selbstbestimmte Kreaturen, sondern als Produkt ihrer Eltern. Sie sind zu laut, zu leise, sagen die falschen Dinge, kauen mit offenem Mund und missachten fremdes Eigentum. Fast alle Erwachsenen haben eine Vorstellung davon, wie Kinder zu erziehen sind. Weicht ein Kind auch nur im Detail vom idealen Verhalten ab, fühlt man sich bestätigt: Die Eltern pflegen falsche Wertvorstellungen, aus dem Goof wird nichts. Und so entsteigt die Niedlichkeit dem Kindskörper wie die Seele beim Tode.

Die gute Nachricht: Alle lieben Babys – auch in der Schweiz. Schnalle ich mir Beebers vor den Wanst oder führe ihn in seiner Schiebelimousine spazieren, sehe ich nur fröhliche Gesichter. Glockenhelle Stimmchen flöten von Weitem «Jööö» und Vati darf allerlei Fragen zum «kleinen Wurm» beantworten.

Ein Baby kann man nicht verstecken

Kürzlich liess ich Beebers kurz auf dem Migros-Parkplatz stehen, um mit dem Gabelstapler zwei Palette Windeln Grösse 2 (die mit Bisi-Indikatorstreifen) in den Kofferraum zu hieven. Als ich zurückkam, musste ich mich durch eine Traube entzückter Menschen kämpfen. Sie waren über Beebers hergefallen wie eine Horde Zombies über ein hübsch serviertes Hirn mit Peterli. Menschen können Babys riechen, Beebers war nämlich nicht zu sehen.