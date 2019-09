Inszenierte Wirklichkeit

Von catherinewaibel (publiziert am Mon, 16 Sep 2019 14:44:06 +0000)

Sie entführt uns in die 70er und 80er Jahre, in einer Kleinstadt im Westen von Massachusetts. Und gewährt uns einen ungewöhnlichen Einblick in den Alltag der US-amerikanischen Middle-Class. Die amerikanische Fotografin Mary Frey setzt sich in ihrer Arbeit «Real Life Dramas» mit dem Sujet des Familienportraits auseinander und präsentiert Mitglieder der eigenen Familie, aber auch Freunde und Bekannte aus der Nachbarschaft. Ihre Farbfotografien sind im Grossformat auf Film entstanden und scheinen auf dem ersten Blick dokumentarisch zu sein. Doch die vermeintlichen Alltagsszenen sind inszeniert. Die Bilder sollen einen visuellen Eindruck zwischen Realität und Seifenoper vermitteln.