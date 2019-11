Wann die Fondsanteile verkaufen?

Der von Ihnen gehaltene UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) investiert in die gemäss Marktkapitalisierung 100 grössten Schweizer Unternehmen. Wichtigste Positionen des Fonds sind denn auch die klassischen Schweizer Blue Chips wie Nestlé, Novartis, Roche, Zurich oder Swiss Re.

Da Nestlé in diesem Jahr zu den besten Aktien innerhalb des Swiss Market Index gehört und rund 30 Prozent zugelegt hat, liegt auch Ihr Fonds seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Auch die starke Performance der meisten Schweizer Blue Chips mit Ausnahme der UBS und der Swatch Group haben dem Fonds Auftrieb gegeben. Während der Fonds im letzten Jahr über 8 Prozent nachgab, liegt er in diesem Jahr über 25 Prozent im Plus. Auch im Fünfjahresvergleich resultiert ein Plus von über 35 Prozent.

Getrübt wird das allerdings durch die Tatsache, dass der Fonds den Vergleichsindex in den letzten paar Jahren nie schlug. Sie hätten also genauso gut einen kostengünstigen Exchange Traded Fund nutzen können, der an den Vergleichsindex gekoppelt ist und wären nicht nur günstiger, sondern sogar leicht besser gefahren.

Immerhin sind auch bei Ihrem Fonds die Gebühren mit einer jährlichen Gesamtkostenquote Total Expense Ratio (TER) von 0.61 Prozent nicht sehr hoch. Für Sie hat sich das Fondsengagement gelohnt und Sie sitzen auf schönen Buchgewinnen.

Das muss keineswegs so bleiben. Der Swiss Market Index hat in diesem Herbst mehrfach Rekordstände erreicht. Gleichzeitig sind wir mit einer Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Offensichtlich ist das beim Handelsstreit zwischen den USA und China, der bei immer mehr Unternehmen negative Spuren im Geschäft hinterlässt.

Risiken für die Aktienmärkte beinhalten auch der erwartete Konjunkturabschwung, die weltweiten Schuldenberge, der erneut verschobene Brexit und eine Vielzahl von geopolitischen Risiken.

Vor diesem Hintergrund halte ich es für sinnvoll, dass Sie Ihre Gewinne auf dem reinen Aktienfonds ins Trockene bringen, zumal Ihr Anlagehorizont beschränkt ist. Die Fondsanteile können Sie über Ihre Hausbank problemlos verkaufen.

Die Bank stellt jeweils einen Tageskurs, zudem Sie gewährleistet, dass Sie die Anteile auch wirklich abstossen können. Der Tageskurs ist direkt abhängig von der Wertentwicklung der in dem Fonds enthaltenen Aktien. Ich würde daher an Tagen verkaufen, an denen der Schweizer Markt positiv tendiert.

Die Liquidität ist bei diesem Fonds sichergestellt. Sie können sicher sein, dass Sie dann, wenn Sie die Anteile abstossen wollen, diese auch tatsächlich verkaufen können.

Der Beitrag Zeit, um die Ernte einzufahren erschien zuerst auf Geldblog.