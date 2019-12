So riskant ist die Osram-Übernahme für AMS

Von Martin Spieler (publiziert am Fri, 06 Dec 2019 03:50:42 +0000)

Als Kleinaktionär der Firma AMS habe ich eine Frage: Sollte der Zusammenschluss mit Osram gelingen, müsste AMS eine Kapitalerhöhung durchführen. Was bedeutet das für den künftigen Kurs der Aktie? K.L.

Mit den Aktien von AMS haben Sie viel Geld verdient. Allein in diesem Jahr ist der Kurs fast 100 Prozent in die Höhe geklettert. Wer indes anfangs 2018 eingestiegen war, sitzt trotz des beeindruckenden Anstiegs in diesem Jahr weiter auf hohen Buchverlusten.