Anlegen mit Robotern?

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie das Geld über die nächsten 30 Jahre liegenlassen möchten. Vor diesem Hintergrund könnten Sie aus meiner Sicht in erster Linie auf ETFs setzen, die an die Kursentwicklung der wichtigsten globalen Aktienindices gekoppelt ist, was die Auswahl der ETFs vereinfacht. Sie müssten dann aber bereit sein, starke Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Angesichts vieler Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten dürften die Kursausschläge in nächster Zeit eher noch zunehmen. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich genau überlegen, wie viel Risiken Sie tatsächlich eingehen können und wollen.

Positiv erachte ich, dass Sie jeden Monat einen bestimmten Betrag anlegen möchten. Durch gestaffelte Käufe senken Sie für sich das Risiko, zum schlechtest möglichen Zeitpunkt gekauft zu haben.

Rein digitale Vermögensverwaltung über sogenannte Robo-Advisors wie sie mehrere Anbieter offerieren, bietet Ihnen wie jede Vermögensverwaltung mehr Bequemlichkeit, aber keine Garantie, dass Sie nach 30 Jahren wirklich mehr Geld auf der hohen Kante haben, als wenn Sie das Depot selbst aufbauen und führen.

