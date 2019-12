Nun stufe ich sowohl die Aktien von Geberit und Stadler Rail als auch jene von Lonza grundsätzlich als gut ein. Dennoch sollten Sie selbst einen drastischen Einbruch von 35 Prozent nie ganz ausschliessen.

Nehmen Sie das Beispiel des bisherigen Börsenstars Lonza. Die Aktie zählt in diesem Jahr zu den am Meisten gestiegenen Papieren am Schweizer Aktienmarkt. Doch zur Überraschung der Investoren kam es gerade kürzlich zu einem Abgang des CEOs Marc Funk und der Konzern muss innert eines Jahres zum zweiten Mal einen neuen CEO suchen. Möglicherweise verstecken sich hinter diesen überraschenden CEO-Veränderungen gravierendere Probleme, die wir derzeit noch nicht kennen?

Selbst wenn eine Firma gut aufgestellt ist und die Perspektiven viel versprechend sind, können sich aufgrund von überraschenden Entwicklungen die Gewinnchancen plötzlich deutlich eintrüben. Gerade wenn Aktien zuvor stark gestiegen sind, ist selbst ein massiver Einbruch durchaus möglich, zumal auch die Aktienmärkte als Ganzes angesichts der langen Hausse anfällig geworden sind für Korrekturen.

Sie sollten daher dieses Produkt nur zeichnen, wenn Sie bereit sind, eine der drei Aktien von Geberit, Stadler Rail oder Lonza auch langfristig zu halten. Falls man Ihnen eine dieser Aktien ausliefert, wäre diese nämlich im Keller und Sie müssten sich wohl länger gedulden, bis eine Erholung wieder möglich würde.

Der Beitrag Lassen Sie sich nicht von hohen Zinsen blenden! erschien zuerst auf Geldblog.