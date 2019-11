Wenn Gebühren die Rendite auffressen

Der von Ihnen gehaltene UBS Bond Fund USD Valor 608429 ist ein reiner Obligationenfonds, der breit diversifiziert in auf US-Dollar lautenden Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich investiert. Dabei liegt der Fokus auf Papieren von Schuldnern mit einer erstklassigen Schuldnerbonität. Das bringt Ihnen zwar eine gute Sicherheit, aber schränkt Ihre Renditemöglichkeiten im aktuellen Tiefzinsumfeld stark ein.

Grösste Positionen sind KFW, Bank Nederlandse Gemeenten, Inter-American Development Bank, Federal National Mortgage Association, Abu Dhabi Government International Bond und die European Investment Bank. Offenbar ist auch die UBS selbst mit dem Fonds nicht mehr zufrieden. Jedenfalls legt sie den Fonds im Rahmen einer sogenannten strategischen Neuausrichtung mit dem UBS Bond Fund Globale Flexible Valor 50 363665 zusammen.

Dieser investiert im Gegensatz zu Ihrem bestehenden Fonds weltweit auch in Anleihen mit unterschiedlicher Währung, teilweise abgesichert zum Dollar, in hochverzinsliche Anleihen sowie in Anleihen von Schwellenländern. Das verspricht Ihnen höhere Renditechancen, was ich angesichts der Strategieanpassung für realistisch halte.

Allerdings dürften sich für Sie dadurch auch die Risiken erhöhen. Gerade Anleihen von Schwellenländern und Hochzinsanleihen sind in der Regel deutlich höheren Risiken ausgesetzt. Da müssen Sie sich genau überlegen, ob Sie wirklich bereit sind, höhere Risiken in Kauf zu nehmen, damit Sie die Aussicht auf etwas mehr Rendite haben.

Ein zusätzlicher Nachteil besteht darin, dass durch die Fondszusammenlegung die jährlichen Kosten, die dem Fonds belastet werden, von aktuell 0,97 Prozent auf 1,24 Prozent pro Jahr steigen. Die Währungsabsicherung und die höhere Komplexität von Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen haben ihren Preis. Ob für Sie die Rechnung letztlich aufgeht, dafür haben Sie keine Garantie. Immerhin wäre der Wechsel während einer beschränkten Zeit kommissionsfrei.