Verlassen Sie sich nicht auf andere

Generell würde ich nie auf spezifische heisse Tipps vertrauen, denn letztlich geht es immer um Ihr eigenes Geld: Wenn etwas schief geht, sind Sie es, der auf Buchverlusten sitzt. Als Anleger sollte man sich nicht einfach blind auf andere verlassen, sondern Informationen sammeln und dann selbst entscheiden. Darum lohnt es sich sehr wohl, Informationen über Aktien oder generell Geldanlagen zu sammeln, in den Wirtschaftsmedien in den Zeitungen, im Internet oder am Fernsehen, Einschätzungen zu verfolgen.

All diese Informationen – ebenso meine Zeilen – sollen aber für Sie als Leser immer nur die Basis sein, damit Sie sich selbst eine Meinung und dann ein Urteil bilden können. Ich würde verschiedene Meinungen anhören und anschauen. Entscheiden müssen Sie aber immer selbst – denn es geht um Ihr Geld.

Zu Ihrer eigentlichen Frage: Kostengünstig Geld anlegen können Sie mit Anlagefonds, insbesondere mit passiv verwalteten Indexfonds oder an der Börse gehandelten Exchange Traded Funds. Mit solchen Fonds können Sie mehrere Anlageklassen oder auch ganze Aktienmärkte mit wenig Gebühren abdecken. Sie erreichen auch mit kleinen Anlagebeträgen eine breite Diversifikation, was wichtig ist, damit Sie Ihre Risiken abfedern können und nicht ein hohes Klumpenrisiko eingehen.

Wenn Sie lieber auf Einzelaktien setzen und eine attraktive Rendite anstreben, können Sie sogenannte Dividendenperlen kaufen. Das sind Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Schweizer Beispiele dafür sind die Zurich Versicherung, Nestlé, Swisscom, Novartis, Roche, Swiss Re, Swiss Life. Adecco oder Lafarge Holcim, die eine Dividendenrendite zwischen zwei bis sechs Prozent bieten. Allerdings sind diese Dividenden nie garantiert. Und vor allem tragen Sie ein hohes Kursschwankungsrisiko.

Hohe Zinsen oder hohe Renditen gibt es an den Finanzmärkten nie gratis. Je mehr Rendite man anstrebt, desto mehr Risiken geht man ein. An den Börsen kann es jederzeit zu einer Korrektur kommen. Da braucht es gute Nerven.

In Aktien investieren sollte man nur, wenn man einen langen Anlagehorizont von wenigstens acht Jahren hat, das Geld nicht braucht und die nötige Risikofähigkeit hat. Auch da ist es wichtig, dass man nicht nur auf eine einzelne Aktie setzt, sondern breit diversifiziert. Sie müssen sich also genau überlegen, wie viel Risiko Sie eingehen möchten und können, bevor Sie sich für eine bestimmte Anlageklasse oder einen Anlagemix entscheiden.

Generell würde ich als Privatanleger nur Wertschriften wie Fonds, Aktien oder Obligationen kaufen, die über eine offizielle Börse wie die SIX Group mit strengen Vorschriften oder eine Bank gehandelt werden. Denn dann haben Sie die für Geldanlagen wichtige Transparenz und sind eher in der Lage, sich selbst über die öffentlich zugänglichen Informationen ein Bild über die Firmen, in die Sie investieren und deren Risiken zu machen. Das eigentliche Anlagerisiko tragen Sie aber auch dann noch.

