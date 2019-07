Ein Hoch auf die graue Maus

Beim Berner Bahnhof, gleich beim Treppenaufgang in die Neuengasse, gibt es ein Lokal. Ach was! Ein Spunten ist es viel eher. Und das meine ich nicht negativ. Wem all die hippen Pop-up-Bars zu durchgestylt sind, der ist hier goldrichtig. Schon von aussen mutet die Brésil Bar wie ein Relikt aus den 80ern an. An der Fassade wird die Plörre aus Rheinfelden mit grossen Lettern angepriesen. Was überall sonst ein Killer wäre, wird hier schamlos beworben. Respekt erst mal dafür!