Durchs Knopfloch fotografiert: Spionbilder von 1893

Von Joel Hanhart (publiziert am Tue, 04 Jun 2019 22:10:35 +0000)

Ein heimliches Foto schiessen – heute überhaupt kein Problem. Kurz aufs Smartphone getippt und schon ist das Bild im Kasten. Ein wenig komplizierter war das Prozedere im Jahr 1893. Carl Størmer, ein junger Mathematik-Student an der Universität von Oslo, hatte sich damals in eine junge Dame verguckt, die er nicht kannte. Und mit seinen 19 Jahren war er zu schüchtern, um sie anzusprechen. Eine Fotografie von ihr musste also vorerst reichen.