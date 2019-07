Die Zinspolitik hat ihr Limit erreicht

Von Markus Diem Meier (publiziert am Tue, 30 Jul 2019 03:00:25 +0000)

Letzte Woche kündigte die Europäische Zentralbank für den September verklausuliert eine Zinssenkung weiter in den negativen Bereich an. Das Gleiche erwartet man auf den Märkten von der Schweizerischen Nationalbank. Am Mittwoch wird auch die US-Notenbank ihren Leitzins senken.