Zum Glück arbeite ich in einer Branche, in der Business-English eher zurückhaltend verwendet wird. Müsste ich mich tagtäglich an Roundtables mit Marketingexperten in einen Wettbewerb um die bescheuertsten Buzzwords begeben, wäre das mein Ende. Ich müsste mir mittags an Brownbag-Sessions die Long-Term-Effects der neusten Werbestrategie erklären lassen. Ich müsste mit all den anderen MBA-Schnöseln angeregt und mit Guacamole-Resten in den Mundwinkeln die Low-Hanging Fruits definieren. Und wenn irgendein seniler Schwachkopf (also ein Ü-30er) das nicht kapiert, würde man eben von Quick Wins sprechen.

Wörter wie Cluster, Issues und Tasks würden über die Lippen kommen, während alle geschäftig auf ihren Tablets herumwischen. Wir würden zusammen eine Roadmap aufzeichnen, einen Approach definieren, damit wir unseren überirdisch guten Content bei Google möglichst hoch ranken können. Denn darum gehts ja, um Content, Baby!

Das klingt dann alles wahn­sinnig gross und wichtig und progressiv. Damit können Marketing-Gurus den viel beschworenen Silicon-Valley-Start-up-Groove eben auch mal im Matratzenfachgeschäft in Niederönz implementieren. Auch wenns dort bloss ein Drittel versteht.