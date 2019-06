Biken mit Batterie – Betrug oder clever?

Von Ludwig Bestler (publiziert am Mon, 24 Jun 2019 03:00:39 +0000)

Wer kennt die Situation nicht: Nur mit seiner Beine Kraft kurbelt man den Trail hinauf, plagt sich mit der Steigung, dem Schotter, den Wurzeln und der Hitze. Und dann taucht da am Ende des Trail-Horizonts ein anderer Biker auf. Der sichtlich älter ist als man selbst, untrainierter (zumindest optisch) noch dazu – aber verdammt schnell. So schnell, dass man ihn nicht einholt. Chancenlos! Die Verzweiflung ist gross – ist man wirklich mittlerweile so schwach?