Von Blog-Redaktion (publiziert am Wed, 20 Feb 2019 08:55:05 +0000)

Es ist gut, dass es nicht warmen Regen in den Schnee in den Alpen schifft, aber die Trockenheit sollte

für die Landwirtschaft auch nicht ewig so bleiben – bis Ende März scheint es nicht viel Niederschlag

zu geben.

Februar und vor allem März sind vielerorts die trockensten Monate im Jahr, von daher brauchen wir

uns zunächst mal noch keine dramatischen Sorgen zu machen, dass die neuen 46-Tages-Vorhersagen

des Europäischen Zentrums für mittelfristige Vorhersagen (ECMWF) ein laufend wachsendes

Regendefizit für die Schweiz vorhersagt (immer grauere Farben, Details in der Legende – das Defizit

steht dort in inches, 1 inch=25,4 mm Niederschlag).