Zehn Minuten vor der Abfahrt – und auf dem Perron im Sektor A drängten sich die Passagiere. Dabei hatte ich gehofft, mit einem Erstklass-Billett zur Stosszeit im Zug von Bern nach Zürich mehr Platz zu haben.

Wesentlich weniger zuversichtlich stellte ich mich in meinem roten Mantel zwischen die Herren im dunklen Anzug, ignorierte die Seitenblicke und versuchte, mich in die bestmögliche Position zu bringen.

Mit der Zugeinfahrt begann der Ellbogeneinsatz. In der ersten Klasse nimmt man den ernster als in der zweiten. An den Grundsatz «Ladies first» denkt niemand mehr. Links und rechts drängelten die Herren vor, einer stand mir auf den Fuss, ein anderer rammte mir seine Aktentasche in die Rippen.