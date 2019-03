Von Katharina Braithwaite (publiziert am Sat, 16 Mar 2019 15:02:42 +0000)

Mal extravagant und bunt, dann wieder klassisch und elegant: Ari Seth Cohen porträtiert Menschen auf der ganzen Welt, die beweisen, dass Liebe weder eine Frage des Alters, noch der Zeit ist. Die Interviews und Fotografien von 40 inspirierenden Paaren weltweit geben ehrliche Einblicke in ihre Beziehungen und das Geheimnis, wie man auch im Alter das schönste Gefühl der Welt lebendig hält. Cohen zeigt dabei die kreative Verbindung der Paare und ihren gemeinsamen Stil. Sie teilen ihre Geschichten, wie sie sich kennenlernten, verliebten und was sie in den Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens gelernt haben.