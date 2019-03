Wieso fängt immer alles so gut an und wird dann so mühsam?, flüsterte ich durchs Dunkel meinem Partner zu. Stille. Dann prusteten wir beide los und erstickten den Ausbruch in den Kissen, schliesslich wollten wir unseren Sohn nicht aufwecken.

Wir lachten, weil die Frage in dieser viel zu warmen Märznacht unserem Kater Charly galt, wir beide sie in diesem Moment aber auch auf etwas anderes bezogen. Aber dazu später. Zurück zu Charly. Mit ihm beginnen die Nächte meist friedlich. Wie Batman segelt er mit ausgebreiteten schwarzen Beinchen von seinem Hochsitz auf dem Schrank via Kratzbaum nach unten auf unser Bett. Er freut sich über die ungeteilte Aufmerksamkeit, die ihm nur noch zuteil wird, wenn das Kind schläft.