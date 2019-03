Im Tal des Todes kehrt der Lebenswille zurück

Mit seinen sanften Hügeln, wucherndem Grün und fruchtbaren Äckern könnte das Dorf in der Toskana liegen. Doch Krusha e Madhe befindet sich im Süden Kosovos, dort, wo die Vergangenheit anscheinend nie vergeht. Vor 20 Jahren wurde das Bauerndorf zum Schauplatz eines der grössten Massaker des Krieges. Am 24. März 1999 begann die Nato mit Luftangriffen gegen die serbischen Streitkräfte, um den Terror gegen die Zivilbevölkerung zu stoppen. Kurz danach erschossen Polizisten, Soldaten und Paramilitärs mehr als 240 Männer, die Frauen und Kinder wurden nach Albanien vertrieben. Tal des Todes oder Dorf der Witwen – so nennen sie Krusha e Madhe in Kosovo.

Vor dem Jahrestag des grossen Mordens ist der Berner Fotograf Daniel Rihs nach Krusha e Madhe gefahren, er ist dort eine Woche geblieben, hat im Café «Mulliri» (Die Mühle) mit dem Kellner gesprochen, der früher in der Kantine einer Zürcher Grossbank arbeitete, Bauern bei Feldarbeiten begleitet und Frauen getroffen, die nicht auf ihr Dasein als Kriegswitwen reduziert werden wollen. Sie haben eine landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet, das Dorf war schon immer für den Gemüseanbau bekannt. Heute verkaufen die Frauen ihre eingelegten Paprika nicht nur in ganz Kosovo, sondern auch in manchen Quartierläden mit balkanischen Spezialitäten in der Schweiz. Im Tal des Todes ist der Lebenswille zurückgekehrt. Rihs zeigt den nicht alltäglichen Alltag in einem vom Krieg gezeichneten Dorf. Kinder spielen vor einem Speicher, der ein Ort des Grauens war: Britische Experten haben hier kurz nach Kriegsende im Juni 1999 über 40 verkohlte Leichen gefunden. Auf dem leeren Fussballfeld herrscht gespenstische Ruhe, die meisten Spieler wurden von Maschinengewehren niedergemäht. Eine alte Frau sperrt sich in ihrem Haus ein, weil sie Angst hat, dass die Mörder wieder kommen. Diese Gefahr besteht nicht – auch das zeigen seine Bilder.

