Von Nathalie Blaser (publiziert am Thu, 14 Mar 2019 10:36:55 +0000)

Pink für Mädchen, Hellblau für Jungs: Was für die meisten ein total veraltetes Klischee ist, scheint in vielen Kinderzimmer doch noch Realität zu sein. Die Südkoreanerin JeongMee Yoon zeigt mit ihrer 2005 begonnen Reihe «The Pink and Blue Project», wie erstaunlich erfolgreich die farbliche Zweiteilung durch globales Marketing die Kinderzimmer von New York bis Seoul beherrscht.