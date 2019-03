Von Martina Frei (publiziert am Mon, 11 Mar 2019 04:00:08 +0000)

Schnipo, Chicken Nuggets mit Ketchup, Pizza, Fischstäbli, Wienerli, Burger, Teigwaren – wenn Kinder wählen dürfen, zieht gesunde Ernährung den Kürzeren. Gemüse? Bäh!

«Man merkt genau, was in den Familien zu Hause auf den Tisch kommt», sagt die Mitarbeiterin eines Kinderhorts, die anonym bleiben möchte. Was ihr die Knirpse bisweilen erzählen, lässt Ernährungsapostel erschaudern: Da gebe es zum Beispiel Primarschüler, die sich für 40 Franken Süssigkeiten kaufen dürfen – weil die Mutter keine Lust habe, zu kochen.