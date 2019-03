«Ciao, ciao, Hörnligratin»

Der Morgen hatte noch nach Winter gerochen, dann im Tram frühlingte es sehr. So sehr, dass ich, die Stirn an der Scheibe das Erwachen des Tages bestaunend, ganz selig wurde. Es kam aber noch besser, als ich hörte, was hinter mir gesprochen wurde. Ich habe nur einmal kurz nach hinten geschaut, nachdem die eine ältere Dame mit dem grauen Wintermantel und dem geblümten Foulard ihre Altersgenossin in der zartrosa Strickjacke gefragt hatte, wie es ihr so gehe.