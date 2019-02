Freitagnachmittag. Der Feierabend war gerade noch so weit weg, dass ich ins Fäustchen lachen musste, weil ich so unverschämt sorglos in diesem eleganten Fumoir sitzen konnte, während andere noch rennen, rennen, rennen mussten. Ich hielt mich für einen Müssiggänger par excellence, ja einen Bonvivant, der weiss, was gut ist.