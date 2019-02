Von Boris Müller (publiziert am Thu, 14 Feb 2019 15:35:37 +0000)

In Zusammenarbeit mit dem Königlichen Botanischen Garten Kew kürt die Jury des «International Garden Photographer of the year» Siegerbilder in 11 verschiedenen Kategorien. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Profis wie auch an Amateure. Wir zeigen eine Auswahl der eingereichten Fotografien.