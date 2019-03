Von Boris Müller (publiziert am Mon, 11 Mar 2019 14:20:15 +0000)

Am Montag nach Aschermittwoch punkt 4:00 löschen die Basler Stadtwerke in der Innenstadt die Strassenbeleuchtung und auf das Kommando «Morgestraich: Vorwärts, marsch!»setzen sich die Fasnachts-Cliquen in Bewegung. Das einzige Licht kommt dann von den Laternen der Cliquen, auf denen sie ihre Sujets präsentieren. Vor dem Umzug wird eine grosse Zuglaterne auf einem Wagen gefahren und jeder Aktive trägt eine Kopflaterne, die der Zuglaterne nachempfunden ist. Zum Morgestraich haben auch viele Kneipen geöffnet, die traditionelle Fansnachtsspeisen wie wie Mehlsuppe, Zwiebel- und Käsewähe anbieten. Nach 72 Stunden endet die Basler Fasnacht mit dem Änstraich.