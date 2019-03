Von Joel Hanhart (publiziert am Fri, 08 Mar 2019 13:00:25 +0000)

Es handelt sich hier um ein Mensch/ Nutztierprojekt im Safiental.

Bergbauern die sich bereit erklärt haben ihre Nutztiere im Wohnraum fotografieren zu lassen.

Die Idee ist daraus entstanden, dass früher die Bauern mit Ihren Tieren in enger Verbindung gestanden sind und zum Teil mit Ihnen

zusammen gewohnt haben,

um wärme im Winter zu generieren. Zum Beispiel konnten so in der kalten Winterzeit weiter mit einzelnen Eier gerechnet werdenn. Da

die Winter im Safiental hart waren, mussten die Hühner in den Wohnraum genommen werden zum Beispiel unter die Sitzbank, sonst

hätten sie den Winter nicht überlebt. Oder die Bauern schliefen mit Better oberhalb Ihrer Tiere um genügend wärme zu erhalten.

Desweiteren wollten wir auch die vergessen Beziehung zu unseren Nutztieren aufzeigen. Dass sie nicht nur Fleisch und

Milchlieferanten