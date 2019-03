100 Jahre Circus Knie

Von Laura Kaufmann (publiziert am Fri, 22 Mar 2019 09:45:03 +0000)

Willkommen im Circus Knie, der liebsten Wohnstube der Schweizerinnen und Schweizer! An der gestrigen Premiere zur neuen Tournee in Rapperswil-Jona hat der Zirkus das Thema des Abends bereits mit dem ersten Szenebild gesetzt – die 100-jährige Geschichte des Schweizer National-Circus erinnern und hochleben lassen. In der Manege stand ein kleines Zelt, in dem Chanel Marie Knie ihren Grossvater fragte: «Wer hat den Zirkus gegründet? Und wie macht man Zirkus, Nonno?» Und Nonno Fredy Knie antwortete: «Es war dein Ururgrossvater. Man muss nur seinem Herzen folgen und die Augen öffnen.»