Hoher Sachschaden in Signau – Blitzeinschlag setzt Emmentaler Bauernhaus in Vollbrand In der Nacht auf Mittwoch hat in Signau ein Bauernhof gebrannt. Personen oder Tiere blieben unversehrt, die Schadenssumme dürfte sich aber auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. Susanne Graf

Am Mittag zeigte sich das Ausmass des Schadens, den das Feuer angerichtet hat. Fotos: Susanne Graf

In der Nacht auf Mittwoch riss ein heftiger Knall so manche Signauerin und Signauer aus dem Schlaf. Das heftige Gewitter, das über die Schweiz zog, hat für eine Familie tragische Folgen: Der Blitz schlug in ihr Bauernhaus auf Mutten ein und setzte dieses in Brand.