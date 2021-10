So klingt Adeles «Easy On Me» – Blinzeln ins Licht der Zuversicht Grosses Gefühlskino mit Adele: Ihr erster Song seit sechs Jahren ist ein balladeskes Rechtfertigungsschreiben an ihren Sohn. Ane Hebeisen

Gedrosselter Bombast: Adele ist wieder da. Foto: PD

Was darf es diesmal sein? Ein herrlich öffnender Refrain wie bei «Rolling in the Deep»? Bombastischer Ausnahmezustand wie bei «Hello»? Gibt sie sich gefühlstechnisch einigermassen aufgeräumt? Oder wird die Neuerfindung der Adele sich gar in musikalischer Innovation niederschlagen?

Fragen über Fragen haben sich während der künstlerischen Abstinenz der Adele Laurie Blue Adkins angehäuft. Und nun kommt dieses aufs erste Hinhören unscheinbare «Easy On Me» daher, auf dem Adele genau das tut, was bisher so verteufelt erfolgreich war und mit dem sie jeweils die Streaming-Milliardengrenze geknackt hat: Sie karrt ein Balladenpiano heran – und startet das grosse Gefühlskino.

«Easy On Me» ist die klassische, mit viel Pathos-Puderzucker versüsste Pianoballade zum Themenbereich Trennung. Und zwar jenes Stadium des Trennens, in dem man die letzten Hoffnungsüberbleibsel im Kompost der Geschichte entsorgt und beginnt, vorwärts ins Licht der Zuversicht zu blinzeln.

«Sei nachsichtig mit mir, ich war noch ein Kind, hatte nicht die Chance, die Welt um mich herum zu spüren.» Songzeile aus Adeles «Easy On Me»

Der Bombast ist gedrosselt eingesetzt. Die Gesangslinien werden mit zunehmender Dauer des balladesken Vierminüters immer freier, improvisierter und damit auch eindringlicher. «Easy On Me» ist der erste Song, den Adele für ihr nächstes Album «30» geschrieben hat. Sie will damit ihrem Sohn ihre Scheidung erklären.

Der neue Song ist also quasi als Rechtfertigungsschreiben zu verstehen, warum es nicht klappen wollte: «Go easy on me, baby / I was still a child / Didn't get the chance to feel the world around me» («Sei nachsichtig mit mir, ich war noch ein Kind, hatte nicht die Chance, die Welt um mich herum zu spüren») heisst es im ohrwurmigen Refrain.

Mehr als ein Kostüm

Den Sohn dürfte das gütig stimmen. Die Musikwelt ebenso. Und wie hat der bekannte Schweizer Philosoph Chris von Rohr unlängst bei «Gredig direkt» gesagt? Musik kann man nicht einfach abstreifen wie ein Gewand. Man trägt sie als Musiker ein Leben lang mit sich.

Der Verdacht, die Musik sei für Adele bloss ein Kostüm, von dem sie beliebig Abstand nehmen kann, ist nun also nach ihrer sechs Jahre dauernden Öffentlichkeitspause widerlegt. Manchmal muss man ganz einfach ein bisschen leben, um wieder was zu erzählen zu haben.

