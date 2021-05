USA markieren Präsenz in der Arktis – Blinken spricht mit Dänemark und meint Grönland US-Aussenminister Antony Blinken besucht die Länder im hohen Norden. Die USA wollen ihren Einfluss in einer der wichtigsten Regionen ausbauen. Dabei geht es um Bodenschätze, vor allem aber um Russland. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Amerikanische Präsenz in der Arktis: Der Luftwaffenstützpunkt Thule im Nordosten Grönlands. Foto: Mario Tama (Getty Images via AFP)

«Wiederbeleben» und «reparieren»: Mit diesen Worten beschreibt man im State Department in Washington eine der Aufgaben des neuen Aussenministers Antony Blinken draussen in der Welt der Freunde und Alliierten, die vier Jahre Donald Trump mal mehr, mal weniger traumatisch durchlebten. In Dänemark, jahrzehntelang einer der treuesten US-Alliierten, war der Wunsch nach freundlicher Zuwendung besonders gross: Hier ist die Erinnerung an den Sommer 2019 noch lebendig. Damals wollte Trump dem Königreich zuerst Grönland abkaufen, schimpfte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen dann «nasty», fies, als diese dankend ablehnte, und sagte hernach aus Trotz seinen geplanten Staatsbesuch in Dänemark ab.

Mit demonstrativer Herzlichkeit wurde nun am Montag in Kopenhagen der Aussenminister der neuen US-Regierung willkommen geheissen, Antony Blinken. Es empfingen ihn nacheinander die Premierministerin, dann die Königin und zuletzt gleich alle drei Aussenminister des dänischen Königreichs: Neben dem dänischen Minister sassen auch dessen Kollegen von den Färöern und aus Grönland mit am Tisch. Befragt nach der Stimmung im Gespräch, sagte Mette Frederiksen anschliessend sichtlich erleichtert: «Ich möchte es mal so sagen: Es ist ein anderer Ansatz.»

«Wir haben gesehen, dass Russland einige der Stützpunkte, die nach dem Kalten Krieg geschlossen wurden, wiedereröffnet. Und wir beobachten grössere Aktivitäten in der Arktis.» Jeppe Kofod, dänischer Aussenminister

Kopenhagen ist nur der erste Stopp Blinkens auf einer Reise in den hohen Norden, die ihn bis Donnerstag noch nach Island und nach Grönland führen wird. Mette Frederiksen sprach viel über den «grünen Wandel» und die Klimazusammenarbeit zwischen Europäern und Amerikanern, aber schnell wurde klar, was im Zentrum der Reise stehen wird: die «arktische Agenda». Also Sicherheitspolitik und Geostrategie in einer Arktis, die eben jener Klimawandel durch das schmelzende Eis interessant macht für Wirtschaft und Militärs, für Rohstoffabbau und Schifffahrt.

«Es ist ein anderer Ansatz»: Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen und US-Aussenminister Antony Blinken am Montag in Kopenhagen. Foto: Liselotte Sabroe (Keystone)

Antony Blinken würdigte die Rolle Dänemarks als «einziges Land der Welt, das Mitglied der EU, der Nato und des Arktischen Rates ist». Mette Frederiksen sagte, man müsse sicherstellen, «dass das dänische Königreich, die Vereinigten Staaten und die Nato die entscheidende Rolle in der Arktis spielen – und nicht andere». Ein kaum versteckter Seitenhieb gegen Russland, das zunehmend in militärische Infrastruktur in der Arktis investiert. Der dänische Aussenminister Jeppe Kofod wurde nach seinem Gespräch mit Blinken deutlicher: «Wir haben gesehen, dass Russland einige der Stützpunkte, die nach dem Kalten Krieg geschlossen wurden, wiedereröffnet. Und wir beobachten grössere Aktivitäten in der Arktis.»

Weiter nach Island, dort wartet Lawrow

Noch am Montagabend brach Blinken dann Richtung Island auf, wo er an der Sitzung des Arktischen Rates teilnehmen und auch seinen russischen Amtskollegen Sergei Lawrow treffen wird. Russland wird für zwei Jahre die Führung des Rates übernehmen. Der Arktische Rat ist ein Forum, bei dem sich die arktischen Anliegerstaaten USA, Russland, Kanada, Grönland, Island, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark gemeinsam mit Verbänden der indigenen arktischen Völker austauschen. Dabei ging es in den vergangenen Jahren um Kooperation bei Themen wie Klima, Umweltschutz und Gesundheit.

Beim Arktischen Rat war man bislang stolz darauf, dass Konfliktthemen wie Sicherheitspolitik zugunsten praktischer Zusammenarbeit aussen vor geblieben waren. Die Frage ist, wie lange das noch so bleiben wird. Dass sowohl Dänen als auch Amerikaner am Montag der Nato eine Rolle in der Arktis zusprachen, wird man in Moskau nicht gern gehört haben.

Regierung Biden will Grönland nicht kaufen

Im Fokus der amerikanischen Arktis-Überlegungen steht dabei Grönland. Auf der 56’000-Einwohner-Insel ist man geschmeichelt und erfreut, dass am kommenden Donnerstag tatsächlich ein US-Aussenminister im ersten halben Jahr seiner Amtszeit vorbeischauen wird. Grönland ist eine autonome Nation innerhalb des Königreichs Dänemark. Es gibt dort ein Lager, zu dem zwar nicht Grönlands neuer Regierungschef Múte Bourop Egede, wohl aber Grönlands Aussenminister Pele Broberg gehört, das baldmöglichst die völlige Unabhängigkeit anstrebt und sich vom Werben der USA Rückenwind für dieses Unterfangen erhofft.

Die USA haben vor einem Jahr erst wieder – noch unter Trump – ein Konsulat in Grönlands Hauptstadt Nuuk eröffnet, fast 70 Jahre nachdem sie das letzte Konsulat 1953 geschlossen hatten. Seit 1951 schon betreiben sie die Thule-Militärbasis im Nordosten der Insel. «Die Regierung Biden will Grönland nicht kaufen», kommentierte Dänemarks öffentlich-rechtlicher Sender DR auf seiner Website. Ihr Ziel aber sei «das gleiche» wie das der Regierung Trump: «Die USA wollen schnell ein Standbein und grösseren Einfluss in einer der wichtigsten Regionen der Welt.»

Russische Präsenz in der Arktis: Ölbohrstation in der Region Krasnojarsk. Foto: Vladimir Smirnov (Tass via Getty Images)

