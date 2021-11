Glosse über Airpod-Kopfhörer – Bleibt zu Hause, ihr weissen Zecken Die Autorin wollte unbedingt drahtlose Kopfhörer. Doch diese brachten ungeahnte Nebenwirkungen mit sich. Meinung Aleksandra Hiltmann

Wehe, wenn sie losgelassen! Denn einmal raus, bleiben sie ihrem Schächteli oft zu lang fern. Foto: Getty Images / iStockphoto

Es braucht nur zwei kleine weisse Knöpfe, und man bewegt sich in einer anderen Welt. Einer, in der man auf Knopfdruck hören kann, was man will, und das im wahrsten Sinne des Wortes unangebunden. Aber ehe man sichs versieht, wird man weggesaugt aus der Welt, die sich um einen herum dreht.

«Guete Morge!», sage ich, als ich am Morgen ins Büro komme. Nichts. Am nächsten Tag dasselbe. Es dauert Tage, bis ich realisiere, dass der Lernende, den ich im Vorbeigehen zu begrüssen versuche, mich gar nicht hört. Er trägt zwei von diesen weissen Knöpfen im Ohr.