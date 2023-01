SCL Tigers vor wegweisenden Spielen – Bleibt Langnaus wichtigster Spieler an Bord? Captain Harri Pesonen könnte seinen Vertrag verlängern. Die Emmentaler sind noch immer mitten im Playoff-Kampf. Trotz, oder eben gerade wegen einer schallenden Ohrfeige. Philipp Rindlisbacher

Wie weiter: Die Verträge der Leistungsträger Harri Pesonen und Sebastian Schilt laufen aus. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Peinlich sei es gewesen, das 0:9 in Rapperswil in der vergangenen Woche. So sagt es Sebastian Schilt, und dem Langnauer Verteidiger wird kaum einer widersprechen. Von hinten bis vorne funktionierte nichts, manch einer sah sich an diverse Darbietungen aus den letzten beiden Saisons erinnert, in denen die SCL Tigers vieles waren, aber nur eines nicht: konkurrenzfähig.