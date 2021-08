Initiative in Herzogenbuchsee – Bleibt die Urnen-Abstimmung auch nach Corona? Über grössere Vorlagen soll in Buchsi künftig an der Urne abgestimmt werden, das fordern SVP und FDP. Gemeinsam haben sie jetzt eine Initiative lanciert. Melissa Burkhard

In Buchsi funktioniert er: Der bürgerliche Schulterschluss. Christian Scheeberger, Matthias Fricke (beide FDP), Peter Breuers und Gabriel Lüchinger (beide SVP) stellen ihre Initiative vor (v.l.).

Fotos: Franziska Rothenbühler

Soll über wichtige Geschäfte an der Gemeindeversammlung oder an der Urne abgestimmt werden? Diese Frage prägt die Dorfpolitik vielerorts seit der Corona-Pandemie. Die Durchführung grösserer Veranstaltungen war teilweise kaum möglich, viele Menschen wollten lieber zu Hause bleiben. In einigen Gemeinden wurde deshalb ausnahmsweise an der Urne abgestimmt. Etwa in Herzogenbuchsee, wo zuletzt im Juni ein Kredit über 16 Millionen für die ersten Massnahmen der Schulraumplanung angenommen wurde.

Geht es nach den bürgerlichen Parteien in der zweitgrössten Oberaargauer Gemeinde, soll dies auch nach der Pandemie beibehalten werden – zumindest für grosse Vorlagen. Ein achtköpfiges Komitee bestehend aus Vertretern der SVP und FDP hat dazu eine Gemeindeinitiative lanciert. Bei neuen einmaligen Ausgaben von über einer Million Franken, wiederkehrenden Ausgaben von über 250’000 Franken sowie der Änderung des Steuerfusses soll das Volk künftig schriftlich abstimmen. Dazu solle die Gemeindeordnung angepasst werden.