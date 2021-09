Mamablog: Interview zu Hochsensibilität - «Bleiben viele Hochsensible unbewusst kinderlos?»

Felizitas Ambauen Infos einblenden

Felizitas Ambauen arbeitet als Psycho – und Paartherapeutin in der eigenen Praxis in Nidwalden. Sie ist die eine Hälfte des Podcasts «Beziehungskosmos» sowie von «Du so. Ich so». Zusammen mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter (5) lebt sie in der Zentralschweiz.