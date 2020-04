Basteltipps für Ostern – Bleiben Sie zuhause und basteln Sie Zeit haben viele von uns zurzeit zur Genüge. Hier drei Basteltipps – mit Materialien, die noch zu kaufen sind oder in der Natur gefunden werden können. Nathalie Günter

Stolz flankieren die Osterhasen über dem Burgseeli in Goldswil die Salzteiganhänger mit Blumen und Blättern. Unsere Tipps eignen sich alle drei für das Basteln mit Kindern. Foto: Nathalie Günter

«Restez le plus possible à la maison» – wer sich an die Weisungen von Bundesrat Alain Berset hält, bleibt momentan wann immer möglich in den eigenen vier Wänden. Bei Familien können diese vier Wände sehr eng werden. Da kann dem einen oder anderen – speziell bei schlechtem Wetter – schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Und was speziell fehlt: Die Besuche von Grosis, Ättis, Gottis, Göttis, Freunden.