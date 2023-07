Schwitzende Touristen im Schatten von Roms Monumenten. Nächste Woche soll es dort wieder deutlich über 40 Grad heiss werden. Foto: Keystone

16 Kilometer Autokolonne vor dem Gotthard-Nordportal, 6 Kilometer im Süden, und das schon am frühen Morgen, jedes Wochenende. Unter der Woche sind es 10 Kilometer, fast immer, seit Anfang Monat und ganz ohne nervige Klimakleber. Und wozu? Um zu schwitzen! Am Samstag meldete der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe 40 Grad aus Palermo, in Rom war es mit 37 Grad schon fast kühl, noch am Dienstag waren dort 41,8 Grad gemessen worden. Und es soll noch heisser werden. Die italienischen Meteorologen erwarten eine neue Hitzewelle. Anfang der Woche sind zwischen Sardinien und Sizilien Spitzentemperaturen von 47 bis 48 Grad möglich, wie es beim Wetterdienst Ilmeteo.it heisst.

Weiter südlich ist es jetzt schon so heiss. In Griechenland werden 45 Grad gemessen, und es brennen die Wälder. Nach Angaben der Feuerwehr brachen allein innerhalb von 24 Stunden 46 neue Brände aus. Auf Rhodos mussten Tausende Touristen evakuiert werden. Die Städte und die Strände sind knallvoll, so voll, dass sie uns vielerorts gar nicht mehr wollen. Damit nicht genug: Das Wasser im Mittelmeer wird immer salziger und langsam so warm, dass es auch nicht mehr kühlt, wie Experten sagen. Es stellt sich die Frage: Wer will eigentlich noch dorthin?

Bei uns in den Bergen ist es zwar kühler, aber auch nicht schön. Ab nächster Woche herrscht fast schon Novemberstimmung, 10 Grad wird es am Mittwoch in Arosa, wegen des Windes sind das gefühlte 8 Grad. In Zermatt ist es noch kälter. Dort drohen gefühlte 5 Grad. Und es regnet praktisch jeden Tag. Wer will denn da hin?

Für einmal sind es die Daheimgebliebenen, die glückliche Instagram-Storys ins Netz stellen können.

In Zürich und Bern werden nächste Woche 20 Grad erwartet und manchmal etwas Regen, in Basel 22 Grad und weniger Regen. Ja, meistens ist es sogar sonnig. Ideal zum Wandern, Joggen oder Velofahren. Für einmal sind es wir, die zu Hause geblieben sind, die glückliche Instagram-Storys ins Netz stellen können.

Vielleicht, so könnte man hoffen, hätten wir dann auch einmal Zeit, um uns zu fragen: Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass wir uns, oder mindestens die Familien mit schulpflichtigen Kindern, dazu zwingen, alle zusammen genau jetzt in die Ferien zu gehen? Wie sinnvoll ist es, dass wir auch noch den Kindergarten so streng obligatorisch gemacht haben, dass allen eine Strafe droht, die einmal im Juni oder im September eine Reise machen wollen?

Arbeitszeiten werden flexibler, Homeoffice ist fast überall möglich, aber dass man die Schulferien flexibilisiert und Jahreslernziele definiert, ist angeblich unmöglich. Den ganzen Tag sind die Kinder in der Schule, im Hort oder beim Mittagstisch, damit die Eltern arbeiten können. Das wurde möglich gemacht. Aber mit den Schulferien bleibt alles beim Alten, auch wenn es dazu führt, dass wir bald wieder ein neues Loch durch die Alpen bohren oder eine weitere Flugpiste bauen, nur damit im Juli und August alle mit den Kindern am Strand schwitzen können.

Ökologisch ergibt das alles sicher keinen Sinn. Und auch ökonomisch ist es ein Unsinn, eine Infrastruktur aufzubauen, die dazu da ist, zwei Monate Ferienzeit zu ermöglichen. In der Schweiz und vielleicht sogar europaweit wäre es an der Zeit, neue Wege zu finden. Diesen Sommer hilft nur noch eines, das gute alte Motto aus der Corona-Zeit: Bleiben Sie zu Hause!

Arthur Rutishauser ist Chefredaktor der SonntagsZeitung. Der promovierte Ökonom war ursprünglich Wirtschaftsredaktor. In dieser Funktion publizierte er über den Niedergang der Swissair, dafür erhielt er den Zürcher Journalistenpreis. Mehr Infos @rutishau

Fehler gefunden?Jetzt melden.