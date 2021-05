Bern-Knigge (16) – Bleiben Sie flexibel! Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. 16. Lektion: Stellen Sie sich darauf ein, dass sich alles wandelt. Mirjam Comtesse

Eigentlich dachte ich immer, dass ich die grössten Fallstricke im Berndeutschen kenne. Am Märit frage ich sicher nicht nach «Bölle», sondern nach «Zibele», ich rede vor meinen Kindern nicht von einem «Chreisel», sondern von einem «Zwirbel», und nach dem Essen sage ich keinesfalls wie früher meine Grossmutter: «Taar i di lo mache?» Erstens, weil die nette Frage eigentlich ein verkappter Befehl ist, und drittens, weil mich ohnehin niemand verstehen würde.

Noch unverständlicher wäre für Berner Ohren wohl nur noch ein anderer Ausspruch meiner Grossmutter, der in meiner Ostschweizer Familie zum geflügelten Wort wurde: «Taar de da?» Das heisst so viel wie: «Darf der das?» Sie stellte die Frage gerne und oft. Und stets schwang ein kleiner Vorwurf mit, dass sich da jemand zu viel herausnimmt. Wunderbar, was man mit nur drei Worten alles ausdrücken kann.

Auch im Berndeutschen gibt es viele solcher grossartigen Ausdrücke und Wendungen. Wenn es nicht so aufgesetzt wirkte, würde ich sie sofort alle in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen: Dann würde ich zum Beispiel «brichte» statt «verzelle» und «es Pöiseli mache» anstelle einer profanen «Pause». Doch da fangen die Schwierigkeiten schon an. So viele Vokale wie in «es Pöiseli» kann ich unmöglich aussprechen, ohne mich zu verhaspeln.

Doch zumindest bei den gängigsten Ausdrücken versuche ich mitzuhalten. Ich rege mich über ein «Näggi» im Parkettboden auf anstatt über einen «Hick», nehme den «Sprysse» aus Kinderfüssen und nicht etwa «än Spiise». Trotzdem hinke ich oft hinterher. So fragte mich eines meiner Kinder vor kurzem, ob es zu dick sei. «Oh Gott, jetzt geht es also los mit diesem Thema», dachte ich. Ich versicherte ihm, es sei doch ein absoluter «Spränzel», und war insgeheim stolz darauf, dass mir das Wort sofort einfiel. Darauf schaute mich das Kind an und meinte: «Mami, so sagt doch heute kein Mensch mehr. Das heisst nicht ‹Spränzel›, sondern ‹Louch›!»

Okay, eingefleischte Bernerinnen und Berner wissen vielleicht, dass man heutzutage dünne Leute mit einem Gemüse vergleicht. Ich hatte noch nie davon gehört. Aber wetten, dass Sie den neusten Jugendausdruck auch noch nicht kennen? Als meine Kinder vor ein paar Tagen Fangen spielten, fiel mir auf, dass sie nicht mehr «Time-out» riefen, wenn sie eine kurze Auszeit wollten. Ich ging näher ran. Und dann hörte ich es. Die 5-Jährige sagte laut: «I bi gimpft!», und war damit für den Moment unangreifbar. So schnell nimmt die Sprache von Kindern aktuelle Erwachsenenthemen auf. Da ist Mithalten wohl selbst für Einheimische unmöglich.

Unsere Autorin erzählt jede Woche von ihren Schwierigkeiten als Ostschweizerin in Bern und gibt Tipps für andere Zugezogene.

