BZ us dr Box – Blausee – die Chronik eines Umweltskandals Tote Forellen, ein Bauprojekt von nationaler Bedeutung und giftiger Aushub: Im Podcast rekapituliert BZ-Redaktor Marius Aschwanden den Blausee-Skandal. Cedric Fröhlich

Die Geschichte beginnt mit dem Tod Tausender Forellen. Mit ihren weissen Bäuchen, die an der Wasseroberfläche treiben, ihre Kiemen weit aufgeklappt. So treiben die Kadaver an einem Maimorgen in den Becken der Fischzucht Blausee.

Für BZ-Redaktor Marius Aschwanden war es der Auftakt zu einer Recherche, die einen Umweltskandal zutage brachte, der seither seine Kreise zieht.

Die «Berner Zeitung», das Recherchedesk von Tamedia und die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens machten im September publik, dass in unmittelbarer Nähe zum Blausee – in einem Steinbruch in Mitholz – unter anderem Altschotter von einer der grössten Baustellen des Landes, der Sanierung des Lötschbergtunnels, deponiert wurde. Darunter wohl auch Material, das mit giftigen Stoffen belastet war.

Ob dieser Altschotter tatsächlich für den Tod der Tiere und die Verschmutzung des Grundwassers verantwortlich war, damit beschäftigt sich mittlerweile die Staatsanwaltschaft. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Die Causa Blausee hat auch die Berner Politik eingeholt.

Im Podcast BZ us dr Box rekapitulieren wir die Geschehnisse mit Marius Aschwanden – vom ersten Report bis zur Gegenwart. Und wir wagen einen Ausblick. Denn die Geschichte, sie ist noch nicht zu Ende erzählt.