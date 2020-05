Gastronomie in Langenthal – Blaue Flecken und viele Kratzer Zahlreiche Restaurants im Oberaargau sind seit dem 11. Mai wieder offen. Nicht so das La Piazzetta – das Wirtepaar hat dafür mehrere Gründe. Beatrice Beyeler

Auf der Terrasse wird es eng: Rita Soom und Masi Marti zeigen, dass die zwei Meter Abstand im La Piazzetta kaum eingehalten werden können. Foto: Brigitte Mathys

Volles Haus im La Piazzetta. Rita Soom trägt dampfende Teller durch das Restaurant. Tomatensuppe, Cordon bleu, Pizza, Spätzlipfanne. Sie geht an den Tischen mit hungrigen Gästen vorbei: «Eures kommt auch gleich, gell.» Das ist eine Szene aus früheren Tagen, wie man sie in Langenthal kennt. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich die Gäste nun noch länger gedulden. Rita Soom und Marcel «Masi» Marti haben sich trotz der Lockerungen des Bundesrats entschieden, ihr «Pizzi» am Mühleweg noch nicht zu öffnen.