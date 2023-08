Blaualgen-Verdacht im Kandertal – Kinder und Hunde: Vorsicht bei der «Chalberglunte» Die Gemeinde Reichenbach warnt die Bevölkerung, bei der Brätelstelle Chalberglunte Kinder und Tiere im kleinen See baden zu lassen. Es werden Blaualgen vermutet. Hans Urfer

Verdacht auf Blaualgen im Teich bei der Brätelstelle Chalberglunte in Reichenbach. Diese sind für Kinder und Hunde gefährlich. Foto: Karin von Känel

Grosszügig ausgestattet und weitläufig ausgelegt: Die Feuerstelle samt Spielplatz am nördlichen Ende des Flugplatzes Reichenbach ist ein beliebter Brätelort und dementsprechend an schönen Tagen reich frequentiert. 30 Parkplätze direkt bei der Feuerstelle machen den Zugang einfach; sie ist auch mit dem Kinderwagen erreichbar «und idyllisch am kleinen Seelein, der Chalberglunte, gelegen», wie im Beschrieb der «Schweizer Familie» nachzulesen ist.