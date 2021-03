Internationale Firma im Emmental – Blaser Swisslube hat in der Krise Kunden gewonnen Der Kühlschmierstoffhersteller Blaser Swisslube hat mehr zu tun als vor der Pandemie. Im Januar hat er sogar ein neues Start-up gegründet. Sandra Rutschi

Marc Blaser, CEO von Blaser Swisslube in Rüegsau, kann relativ entspannt durch die Corona-Krise gehen. Foto: Raphael Moser

Fünfstöckig stehen die blau-weissen Blaser-Swisslube-Fässer in der Halle 9 aufeinander. «160 Fass Thailand» steht auf einem Fass bei einem Sektor, «20 Fass Indien» stehen gleich daneben. «Das sind kleine Mengen, um den Vorrat vor Ort aufzustocken», sagt Marc Blaser. Er führt die Firma in Rüegsau in dritter Generation.

600 Mitarbeitende in über 60 Ländern, darunter 13 Tochtergesellschaften – das Geschäft mit den Kühlschmierstoffen läuft. Über 90 Prozent des Umsatzes erzielt die Firma im Ausland. Blaser hörte denn auch erstmals Anfang Januar 2020 von Covid-19, als er selbst in China war.