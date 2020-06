Gegen Rassismus und Polizeigewalt – Über 1000 Personen an «Black Lives Matter»-Protest in Biel Am Freitagabend zogen mehr als tausend Demonstrierende durch Biel. Sie protestierten gegen Diskriminierung und Polizeigewalt gegen Farbige nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. sih/flo/keystone

Vom Kongresshaus zum Zentralplatz: Mehr als tausend Menschen zogen am Freitagabend durch die Bieler Innenstadt und erhoben ihre Hände und Stimmen gegen Diskriminierung und Polizeigewalt. Video: Keystone

Mehr als tausend Personen knien auf dem Boden, halten ihre Fäuste in die Höhe und skandieren laut «Black Lives Matter». Die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben am frühen Freitagabend die Stadt Biel erreicht.

Laut einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA versammelten sich mehr als tausend Protestierende auf dem Zentralplatz und zogen durch die Innenstadt bis zum Kongresshaus. Viele trugen Pappschilder mit Aufschriften wie «Dir liebet Schoggi, aber nid üsi Hutfarb» oder «We have the same Blood».

Wie eine BZ-Reporterin vor Ort berichtet, trug die Mehrheit der Demonstrierenden keine Maske, der Zweimeterabstand wurde nur bedingt eingehalten. Aber auch um 19.30 Uhr, als sich die Demonstrierenden vor dem Kongresshaus versammelt hatten, friedlich «La vie des noirs compte» skandierten und trotz Regen und Wind ausharrten, sei keine Polizei in Sicht gewesen.

Die Kantonspolizei Bern jedoch bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Die Sicherheitskräfte hätten den Umzug laufen lassen, es sei friedlich geblieben und bis anhin seien keine Sachbeschädigungen bekannt. Der Einsatz dauerte bis um 20.30 Uhr, die Polizei bleibe jedoch noch in Bereitschaft.

Auch um 19.30 Uhr standen noch zahlreiche Demonstranten vor dem Kongresshaus und skandierten «La vie des noirs compte». Video: Florine Schönmann

Gegen 20 Uhr zogen noch rund 500 der Demonstranten weiter vor das Polizeigebäude an der Spitalstrasse. Die Stimmung sei aber nach wie vor friedlich, die Sicherheitskräften würden das Ganze beobachten, so die Reporterin.

Gegen 20 Uhr trafen die Demonstranten vor dem Polizeigebäude ein. Video: Florine Schönmann

Bereits am Montag hatten im Berner Rosengarten rund 250 Personen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Die Polizei liess die Demonstranten gewähren, obwohl die Gruppen grösser als die erlaubten 30 Personen waren.