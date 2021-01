Wechsel bei der BKW – Verwaltungsratspräsident Gasche tritt zurück Urs Gasche tritt aus dem Verwaltungsrat der BKW zurück. Für seine Nachfolge als Präsident ist Roger Baillod nominiert.

Urs Gasche nimmt den Hut. Foto: PD

Urs Gasche tritt als Verwaltungsratspräsident der BKW zurück, wie der Berner Energiekonzern am Mittwochabend in einer Mitteilung schreibt. Er bleibt noch bis zur Generalversammlung am 7. Mai im Amt. Gasche ist seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats, seit 2010 dessen Präsident.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Roger Baillod als neuen Präsidenten vor. Der 62-jährige Finanzexperte ist seit 2013 Mitglied des BKW-Verwaltungsrats sowie Vorsitzender des Finanzprüfungs- und Risikoausschusses.

pd/flo