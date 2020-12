Gebäudetechnik-Installation – BKW übernimmt eine Firma aus dem Oberwallis und eine aus Männedorf Die BKW übernimmt zwei weitere Gebäudetechniker: Elektro Nikolai und die Gloor Planzer AG.

Der Berner Energiekonzern verstärkt sich im Segment Gebäudelösungen mit zwei weiteren Firmen. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Berner Energiekonzern BKW verstärkt sich erneut im Bereich Gebäudetechnik-Installation mit zwei Übernahmen. Aus dem Oberwallis stösst Elektro Nikolai zum Konzern und mit der Gloor Planzer AG mit Sitz in Männedorf baut die BKW ihr Netzwerk in der Klima- und Lüftungstechnik aus.

Die finanziellen Details der beiden Übernahmen werden nicht genannt. Die beiden Unternehmen seien nun Teil von BKW Building Solutions, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Elektro Nikolai GmbH mit Sitz in St. Niklaus (VS) bietet laut Mitteilung Elektroinstallationen im Mattertal und in Zermatt an. Das Unternehmen wird künftig mit der Werner Electro AG zusammenarbeiten, die schon seit 2018 zur BKW-Abteilung Building Solutions gehört.

Die beiden bisherigen Inhaber und Geschäftsleiter der Elektro Nikolai GmbH, Damian Allenbach und Heinz Kalbermatten, werden laut Mitteilung die Unternehmensgruppe zukünftig zusammen mit den Gebrüdern Luggen von der Werner Electro AG führen. Die Gloor Planzer AG mit 22 Mitarbeitenden wird ebenfalls durch die bisherigen Inhaber Roland und Sandra Gloor weitergeführt.

ske/SDA