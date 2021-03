Leserreaktionen – «BKW sollte sich schämen» Leserinnen und Leser äussern sich hier zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass der Berner Energiekonzern BKW seinen CEO-Lohn auf über 2 Millionen Franken erhöht.

BKW-Chefin Suzanne Thoma an der Generalversammlung 2018. Ihr Jahreseinkommen soll künftig auf mehr als 2 Millionen Franken steigen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Zu «BKW wird CEO-Lohn auf über 2 Millionen Franken erhöhen»

Einfach eine Frechheit. Chefin Suzanne Thoma verdient schon jetzt viermal mehr als ein Bundesrat. BKW sollte sich schämen. Vor allem in Zeiten von Corona, in der viele um ihre Existenz und den Job bangen und Familien ihre Mieten kaum mehr bezahlen können. Statt den CEO-Lohn noch mehr zu vergolden, wäre eine Strompreisreduktion für finanziell Schwächere in der Pandemie angebracht. Walter Brawand, Wattenwil

Mit grosser Wut habe ich diesen Bericht gelesen. Da stehen einige Tausend Betriebe wie Restaurants und Fitnesscenter wegen Corona am Rande des Ruins. Da sind einige Zehntausend Angestellte arbeitslos und man hat nichts Besseres zu tun, als Suzanne Thoma das Gehalt auf über 2 Millionen zu erhöhen. Dieses Gehalt war vorher schon zu hoch. Ich bin seit 2020 pensioniert und muss mich nun nach einem Job umschauen, da meine Frau die Kündigung erhalten hat und auch nichts Neues findet. Und dann wundert man sich, dass es immer mehr Leute gibt, die ausrasten. Hier sollte die Politik eingreifen. Michel Reichen, Steffisburg

Uns da unten schröpft man immer mehr ab, zum Beispiel mit der Eigenmiete, der Liegenschaftssteuer oder der Pensionskasse, während die da oben wieder einmal belohnt werden. Wann endlich wird alles gerechter verteilt? Wann endlich bittet man die Reichen mehr zur Kasse, etwa um die AHV-Kasse aufzufüllen oder gezielt die vielen Armen in der Schweiz zu unterstützen? Es bleibt wohl ein Wunschtraum. Anne Sollberger, Niederwangen

Der Kanton Bern hat über die Hälfte der Aktien, also könnte er etwas dagegen machen. Ich bin sicher, dass Suzanne Thoma ihren Job auch für 150'000 Franken im Monat gut machen würde. Warum will der Kanton das nicht? Onlinekommentar von Marcel Beck

Zu «Mut und Wut der Burmesen springen auf andere Länder über»

In Myanmar schiesst das Militär auf das eigene Volk und die Welt schaut zu. Die Armee und die Polizei gehen mit äusserster Brutalität vor. Die UNO ist wegen des Vetorechts einiger Staaten leider fast machtlos. In was für einer Welt leben wir? Fritz Tröhler, Spiez

Zu «Ab wann müssen auch die Frauen bis 65 arbeiten?»

Wenn ich die Debatte um die AHV-Sanierung verfolge, wird mir klar, dass es in der Schweiz eine massive Diskriminierung von alten Menschen gibt. Wenn die AHV in Schieflage gerät, ist kein Geld vorhanden, um sie zu sanieren. Wenn die Wirtschaft in Schieflage gerät, sind x Milliarden plötzlich da, um sie zu retten. Ich bin nicht gegen Wirtschaftshilfen, möchte aber auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam machen. Die einzige Lösung zur Sanierung der AHV scheint die Erhöhung des Rentenalters zu sein, vorerst auf dem Buckel der Frauen. In einer Zeit, in der schon 50-Jährige keinen Job mehr finden, macht dies aber wenig Sinn. Mein Vorschlag zur Sanierung der AHV: Die Steuerhinterziehung in der Schweiz sollte ernsthaft bekämpft und reiche Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung sollten angemessen besteuert werden. Wetten, dass mit diesem Geld die AHV saniert werden könnte? Dora Kaiser, Thun

Die Diskussionen um die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre sollte man möglichst schnell beenden, weil diese so festgefahren sind, dass kaum noch eine Lösung gefunden wird. Damit die Finanzierung der AHV wirklich namhaft verbessert werden kann, braucht es einen neuen Denkansatz. Weil wir ja im Grunde genommen alle wissen, dass man um eine generelle Erhöhung des Rentenalters nicht herumkommt. Ein Weg aus der verfahrenen Diskussion über die Erhöhung des Frauenrentenalters sehe ich darin, dass man die Differenz von einem Jahr zwischen Frauen- und Männerrentenalter stehen lässt, aber das Rentenalter für beide Geschlechter je um ein Jahr erhöht, und zwar sukzessive ab sofort über die folgenden Jahre. Diese Variante brächte die Finanzierung der AHV wirklich auf einen guten Weg. Markus Baumberger, Koppigen