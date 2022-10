Elektroanlagen Dresden-Mitte – BKW kauft deutsches Unternehmen für Hochspannungsanlagen Die Elektroanlagen Dresden-Mitte GmbH gehört neu dem Berner Energieversorger BKW. Damit baut die BKW ihre Position in Deutschland aus.

Der Berner Energiekonzern BKW hat die Elektroanlagen Dresden-Mitte GmbH (EAD) übernommen. Das Unternehmen will damit seine Position als Dienstleister in der Hochspannungs-Anlagetechnik in Deutschland ausbauen.

Durch den Zukauf stärke BKW das Netzwerk der Tochtergesellschaft BKW Infra Services in Mitte/Nord-Deutschland, teilte der Berner Energieversorger am Freitag mit. Zudem stärke das Unternehmen damit seine Position in einem Wachstumsmarkt, denn allein bis 2030 wolle Deutschland 60 Milliarden Euro in Hoch- und Höchstspannungsnetze investieren.

EAD ist laut Mitteilung 1999 aus einem Management-Buy-Out von Mitarbeitenden der ABB Schaltanlagenbau hervorgegangen. Die Firma habe 30 Mitarbeitende. Das Kerngeschäft reiche vom Hochspannungsanlagenbau bis zur Elektroinstallation.

